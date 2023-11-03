نبيل معلول يرحب بتدريب الزمالك خلفًا لأوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - رحب التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس ولفريق الترجي، بفكرة تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال رحيل مديره الفني الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

قال نبيل معلول، في تصريحات تليفزيونية: “أرحب بتدريب فريق الزمالك، فهو نادٍ كبير ويضم عناصر مميزة مع تواجد إدارة جديدة تقود النادي”.

وتابع معلول: “ تلقيت سابقًا عروضًا عدة من أندية بالدوري المصري إلا أنني رفضتها، لأنها جاءت في توقيت كنت مرتبطًا فيه بالتواجد مع أندية أخرى، أو أن العروض جاءت من أندية لا تمتلك الطموح الكافي”.

وعلق نبيل معلول خلال تصريحاته على خروج الأهلي من منافسات بطولة الدوري الأفريقي قائلاً: “المدير الفني للأهلي بالغ في تقدير فريق صنداونز ما أدى لخروجه من البطولة ”.

وواصل: “الأهلي يضم لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، ولديه مهاجم مصر الأول كهربا، الذي يصنع الفارق دائمًا”.

وأتم: “أعرف موديست وشاهدته في فترات سابقة، لكنني أتعجب من مستواه الحالي، هو مهاجم يتمتع بقدرات كبيرة لكنه يفتقد الثقة في الوقت الحالي”.