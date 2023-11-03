مدرب تونسي يدخل ترشيحات الزمالك لخلافة أوسوريو

دحل في الساعات الماضية اسم نبيل معلول المدير الفني السابق لـ الترجي الرياضي ومنتخب تونس السابق قائمة ترشيحات نادي الزمالك لخلافة الكولومبي خوان أوسوريو.

وبات أوسوريو على أعتاب الرحيل من القيادة الفنية لـ الزمالك بعد النتائج الغير جيدة للفارس الأبيض في الفترة الأخيرة وفقدانه المنافسة على عدد من البطولات المحلية هذا الموسم.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك أنه في حال تعرض الفارس الأبيض لتعثر جديد سواء في بطولة الدوري أو كأس مصر سيتم توجيه الشكر بشكل رسمي إلى المدرب الكولومبي.

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ورحب نبيل معلول المدير الفني السابق لـ الترجي التونسي بتولي القيادة الفنية لـ الزمالك خلال الفترة المقبلة كونه واحدًا من الأندية الكبرى داخل القارة الأفريقية.

وقال معلول في تصريحات متلفزة” بالطبع أوافق على تدريب الزمالك حيث أنه فريق كبير ولديه عناصر مميزة، تحت قيادة إدارة جديدة ولديه طموح”.