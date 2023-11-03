صراع قوي بين ريال مدريد وليفربول لضم صخرة الدوري البرتغالي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن دخول نادي ليفربول في صراع قوي مع ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجوم الدوري البرتغالي في الشتاء المقبل.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول بدأ اهتمامه بالتوقيع مع مدافع سبورتينج لشبونة جونسالو إيناسيو في الميركاتو الشتوي القادم.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن مدافع سبورتنج لشبونة يحظى باهتمام كبير من جانب عدد أندية كبرى بالقارة الأوروبية يأتي في مقدمتهم نادي ريال مدريد وليفربول.

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ولم يتقدم النادي الإسباني بعرض رسمي حتى الأن للظفر بخدمات المدافع البرتغالي في الصيف المقبل.

يذكر أن ليفربول يحتل المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة.

في المقابل يفع ريال مدريد في المركز الأول بترتيب الليجا الإسبانية برصيد 28 نقطة.