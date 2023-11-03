مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ميلان برعاية راشفورد

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع أحد نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي إكسبريس” الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد لديه اهتمام بالتوقيع مع البرازيلي رفائيل لياو، مهاجم فريق ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون ماركوس راشفورد قائد الشياطين الحمراء هو كلمة السر فى الصفقة، لحسم صفقة البرتغالي لصالح أبناء ملعب” أولد ترافورد”.

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وأوضحت الصحيفة أن لياو يطمح في الحصول على فرصة للعب بجانب راشفورد كونه معجب كثيرا بالنجم الإنجليزي.

وقال لياو في تصريحات صحفية سابقة” ماركوس راشفورد قدوة بالنسبة لى، أحب الطريقة التي يلعب بها، يمكن أن يكون أسطورة”

وكان لياو قد مدد عقده مع الميلان حتى عام 2028 لكن يبدو أن هذا لم يردع يونايتد حيث يوجد بعض التكهنات التي تشير إلى اقترابه من الرحيل في الصيف بسبب أزماته مع المدير الفني ستيفانو.