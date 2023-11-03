سر تعثر رحيل نجم الاهلي في الشتاء بعد موافقة كولر

بات رحيل أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مهددًا بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من رحيل السويسري مارسيل كولر.

وارتبط في الأيام الماضية اسم أحمد عبد القادر صانع ألعاب النادي الاهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الشتاء القادم بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كور.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” إصابة رضا سليم تعطل رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي في يناير”.

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وودع فريق المارد الأحمر بطولة دوري السوبر الأفريقي أمام نادي صن داونز بعد التعادل السلبي في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وكان رضا سليم قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة بعد 5 دقائق من نزوله كبديلًا في اللقاء أمام صن داونز ضمن مباريات دوري السوبر الأفريقي.