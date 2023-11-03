ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ6.. بيراميدز ينفرد بالصدارة

يستعرض لكم “كورة 365” جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة الـ6 من عمر المسابقة المحلية لموسم 2023/2024.

وتبدأ فعاليات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمواجهة نادي سموحة أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا أمام نادي بيراميدز في الساعة مساءً ويستضيف في ذات الموعد نادي الزمالك نظيره زد على ملعب ” القاهرة الدولي”.

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ويعتلي فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن صاحب الوصافة نادي فيوتشر.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري “نايل” على النحو التالي:

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد أف سي 9 نقاط

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد السكندري 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط (لديه 3 مباريات مؤجلة)

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

14-الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون العرب نقطتين

18- البنك الأهلي دون رصيد من النقاط