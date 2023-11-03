بنزيما يقود تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام الشباب

يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على منافسه الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الحالي 2023-2024.

وستنطلق مواجهة الاتحاد أمام الشباب اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

واستقر البرتغالي نونو سانتو المديرالفني لـ الاتحاد السعودي على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام الشباب ببطولة دوري روشن.

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ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – حسن كادش – لويز فيليبي – مد الله العليان.

الوسط: إيغور كورونادو – سلطان الفرحان – نجولو كانتي – رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبد الرزاق حمد الله.

على الجانب الآخر قد يبدأ الأرحنتيني خوان براون المدير الفني لـ الشباب أمام العميد بتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كيم سيونج جين.

خط الدفاع: حمد اليامي – رومان سايس – نادر الشراري – فواز الصقور.

الوسط: يانيك كاراسكو – جوستافو كويار – حسين القحطاني.

خط الهجوم: هتان باهبري – حبيب ديالو – كارلوس.

ويحتل الشباب المرتبة الحادية عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقط بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.