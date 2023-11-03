شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى إنطلاق دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع مسيحية إسكندرية و دلفى مع الشمس و الزمالك مع المقاولون و هليوبوليس مع سبورتنج و الزهور مع الطيران و 6 أكتوبر مع سموحة.

وشهدت هذه الجولة تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى، بسبب إرتباط لاعبى الصيد بالأنضمام لمنتخب الشاطئية للإستعدا لبطولة العالم بتايلاند .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل ،بلقاءات بين كلا من، المقاولون العرب مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور ، و الأهلى مع أصحاب الجياد و الواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.