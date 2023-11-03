شكرا لقرائتكم خبر عن سبب انضمام مدرب أحمال لجهاز كولر فى الأهلى بعد خسارة بطولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى سبب انضمام محمد الشيحي، أخصائي اللياقة البدنية والتأهيل، لجهاز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى الساعات الأخيرة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن محمد الشيحي أخصائي اللياقة البدنية والتأهيل ستكون مهمته هى تأهيل اللاعبين للمباريات، لاسيما العناصر العائدة من الإصابة.

وتواجد محمد الشيحي فى مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمس، وذلك بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على انضمامه للجهاز الفني للفريق الأحمر.

وكان محمد الشيحي مدربًا للياقة البدنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكرة السلة، قبل أن يتقدم باستقالته وينضم لفريق كرة القدم بقيادة مارسيل كولر.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشته في عدة أمور فنية شهدها الفريق على مدار الأشهر الماضية .

وينوي مسئولو القلعة الحمراء الاستفسار من المدرب السويسري عن أسباب خسارة بطولتين خلال شهرين تقريباً، فقد خسر المارد الأحمر بطولة السوبر الأفريقي خلال سبتمبر الماضي أمام إتحاد العاصمة الجزائري قبل أن يودّع مساء أمس الأول ، الأربعاء، بطولة الدوري الأفريقي من الدور نصف نهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي حيث خسر الفريق في الذهاب بهدف نظيف في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبياً في مباراة العودة مساء الأربعاء بإستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع.

وينوى مسئولو الأهلي التحدث مع كولر في عدة أمور فنية تتعلق بمستوى بعض اللاعبين وتراجع أداؤهم بجانب تقييم مستوى الفرنسي أنتوني موديست المُنضم للأهلي الصيف الجاري في صفقة إنتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الإلماني لاسيما وأن اللاعب لم يُقدم أي جديد للفريق وظهر بمستوى متواضع للغاية، وسيتحدثون معه أيضاً في سر الاعتماد المُستمر على لاعبين يعانون من الإجهاد الواضح وفي مقدمتهم ، علي معلول ، ومن الملفات التي سيتم طرحها في جلسة مسئولو الأهلي المُرتقبة مع كولر رؤية الأخير لتدعيمات الفريق في انتقالات الشتاء خلال يناير المقبل.

ورغم أن مسئولو الأهلي لم يطروحوا فكرة إجراء أية تغييرات في الجهاز الفني عقب خسارة السوبر الأفريقي ومن بعدها الخروج من الدوري الأفريقي ، إلا أنهم يرغبون في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في فريق الكرة وتصحيح بعض الأخطاء لاسيما وأن الجهاز الفني فشل في إدارة بعض المباريات ولم ينجح في تصويب بعض أخطاء الفريق وأبرزها إهدار الفرص ، ويتطلع مسئولو النادي لمناقشة كولر فى هذه الأمور خلال جلسة خاصة وسريعة قبل الدخول في الإرتباطات المقبلة الكثيرة محلياً وأفريقياً.