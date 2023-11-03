شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب غداً السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى Nile، وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

وكشف عامر حسين، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، فى تصريحات صحفية بوقت سابق، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من المشاركة مع فريقه بسبب عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

وقال عامر حسين، "لجنة التظلمات أصدرت قرارًا بإيقاف كهربا 6 مباريات، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب، والعقوبة ستطبق على الدورى فقط، وهى البطولة التى تم العقاب فيها وفقًا للائحة الموسم الماضى".

وأوضح أنه "من بداية هذا الموسم سيتم تطبيق عقوبات الدورى وكأس الرابطة مع بعض، بينما عقوبة كهربا كانت الموسم الماضى، لذلك ستطبق فى الدورى فقط".

ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا 4 مباريات مقبلة فى الدورى بسبب الإيقاف، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الأولى للدورى، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد، ومباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الثالثة للمسابقة، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

ويغيب كهربا عن الأهلى فى 4 مباريات بالدورى بداية من مواجهة المقاولون العرب، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويغيب كهربا عن فريقه الأهلى فى المباريات الست الأولى بمسابقة الدورى الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدورى، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالى تطبق فى المسابقة التى ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات فى المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.

يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة معسكر مغلق استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد الجبل الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )

ويحدد كولر قائمة الفريق عقب مران اليوم لخضو مباراة الغد التى تُعد الثالثة للأحمر في المسابقة المحلية هذا الموسم حيث خاض مواجهتين فقط في بطولة الدوري أمام المصري والإسماعيلي وفاز خلالهما، وتأجلت 3 مواجهات له في فترة مشاركته ببطولة دوري السوبر الإفريقي ، ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.