دوري "أن بي ايه": 38 نقطة للموهبة الفرنسية الصاعدة ويمبانياما

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: ضرب الموهبة الجديدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بقوة خلال مباراته الخامسة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وقاد فريقه سان انتونيو الى فوز ثان تواليا وكان على فينيكس صنز 132 121 بتسجيله 38 نقطة.

ورفع سان انتونيو رصيده الى 3 انتصارات في خمس مباريات مقابل خسارتين. في المقابل، فشل فينيكس في الثأر لخسارته امام سان انتونيو بالذات الثلاثاء بفارق نقطة واحدة (115 114)، علما بانه تقدم عليه بفارق 20 نقطة.

ويُنظر إلى ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003.

وكان سان انتونيو في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بنتيجة كبيرة في نهاية الشوط الاول (75 55)، لكن فينيكس بقيادة المخضرم كيفن دورانت وكيفن بوكر نجحا في العودة في النتيجة حيث سجل الاول 15 نقطة من اصل 28 له في المباراة في الشوط الثاني، واضاف الثاني 21 نقطة من نقاطه ال31 خلاله ليدركا التعادل 116 116>

بيد ان ويمبانياما لعب دورا كبيرا بعد ذلك عندما سجل سان انتونيو 12 نقطة تواليا بينها 10 للفرنسي (3 رميات حرة، ورمية ثلاثية بالاضافة الى دانك وتسديدة استعراضية) ليعيد زمام المبادرة الى فريقه.

وعلق الفرنسي على ادائه بقوله "كان يتعين على احد اللاعبين ان يفعلها. الان كان دوري وغدا ربما يكون احد زملائي".

في المقابل، قاد الكاميروني جويل امبيد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوز صريح على تورونتو رابتورز 114 99 بتسجيله 28 نقطة ونجح في 13 متابعة.