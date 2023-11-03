معركة المربع الذهبي.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وزد في الدوري المصري اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي فريقا الزمالك وزد مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام زد لتعويض الخسارة المفاجئة التى تعرض لها في الجولة الماضية أمام إنبي.

واستقر مدرب الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق الأبيض، من خلال البدء برأس حربة صريح فى مباراة زد، بالاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيرى، خاصة وأن عدم الدفع بمهاجم صريح فى المباراة الماضية أمام إنبى لم تؤتى بثمارها باعتراف المدرب نفسه.

على الجانب الأخر، يسعى فريق زد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والعودة للانتصارات بعد التعادل في الجولة الرابعة من الدوري أمام سموحة، خاصة وأن الفريق الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة يرغب في التقدم أكثر في جدول الدورى.

وطالب مدرب فريق زد، مجدى عبد العاطي، لاعبيه بضرورة التركيز أمام الزمالك، محذرهم من الأخطاء الدفاعية أمام الفريق الأبيض والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

وفي حال فوز الزمالك في مباراة اليوم سيقتحم المربع الذهبى، بينما انتصار زد يمنحه احتلال الوصافة بالتساوى مع فريق مودرن فيوتشر، في انتظار نتيجة مباراة الأخير أمام إنبى فى ذات الأسبوع.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة زد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيرى - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تشكيل زد المتوقع

من المتوقع أن يبدأ فريق زد مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي، عبد الله مجدي، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر قناة Ontime sports 1.