الامارات | اتحاد محترفات التنس: البطولة الختامية "ليست مثالية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر اتحاد لاعبات التنس المحترفات بأن نسخة هذا العام من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات "لم تكن حدثا مثاليا" وألمح الاتحاد إلى تغييرات بعد تلقيه عدة شكاوى من كبار اللاعبات بشأن طريقة التعامل معهن. وقال ستيف سايمون رئيس الاتحاد في خطاب إلى اللاعبات سُرب لمجلة (سبورتس إيلاستريتد) الرياضية إن اختيار منتجع كانكون بالمكسيك لاستضافة البطولة قبل مدة قصيرة من موعدها "تم بناء على عدد من العوامل المعقدة".

وكتب سايمون في خطابه بعد تقديم الشكر للاعبات على حضور اجتماع في كانكون "من الواضح أنكن غير سعيدات بقرار وجودكن هنا في كانكون. أتفهم الأمر وسمعنا صوتكن. هو ليس حدثا مثاليا. وندرك أن الظروف تمثل تحديا واتحاد محترفات التنس يتحمل مسؤولية هذا الأمر". واختير منتجع كانكون لإقامة البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها تسعة ملايين دولار والتي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي قبل أقل من شهرين من انطلاق البطولة في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وانتقدت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا اتحاد محترفات التنس بسبب حالة الملعب بعد اليوم الافتتاحي وقالت إنها شعرت "بعدم الاحترام" بسبب مستوى التنظيم في هذه البطولة المرموقة. وأثارت الشكاوى بشأن بطولة كانكون استياء واسع النطاق إزاء طريقة إدارة اتحاد المحترفات للبطولات. وذكر موقع (ذي أثليتيك) أن 21 من أفضل لاعبات العالم بعثن خطابا إلى سايمون مؤخرا يوضحن فيها جوانب شكواهن.

وقال الموقع إن اللاعبات يردن الحصول على أجر أعلى وجدول مباريات أكثر مرونة لتخفيف العبء البدني والذهني وتوسيع نطاق رعاية الأطفال وتمثيل لرابطة لاعبات التنس المحترفات المستقلة في مجلس اتحاد محترفات التنس.