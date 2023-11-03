كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول و ينفي شائعات رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، استمرار النجم المصري محمد صلاح، مع الفريق الأول للريدز، نافياً كل مايتردد عن شائعات رحيله إلي الدوري السعودي.

كلوب يتحدث عن محمد صلاح

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و لوتون تاون: “ محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق، هو في حالة جيدة في الملعب والكل يستطيع رؤية ذلك، بل وأفضل خارجه كذلك”.

شائعات رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وأنتشرت في الأونة الأخيرة وخاصة الأيام القليلة الماضية أنباء علي الساحة الرياضة تشيع بأن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول منتقلا إلي الدوري السعودي.

موعد مباراة ليفربول و لوتون تاون

ومن المقرر أن يواجه ليفريول نظيره لوتون تاون الأحد المقبل في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ مباراة ليفربول و لوتون تاون الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، و الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.