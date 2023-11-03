موعد مباراة اتحاد جدة والشباب في قمة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة قمة الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي، والتي تجمع بين اتحاد جدة والشباب على استاد الملك فهد الدولي.

يسعى اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تعويض التعثر الأخير في مسابقة الدوري بعد التعادل مع الحزم في الجولة الماضية بهدفين لكلاهما.



فيما يأمل الشباب بقيادة مدربه الجديد إيجور بيسكان في استعادة الاتزان في مسابقة الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام أبها بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق خلال 11 مباراة ماضية بالدوري تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات، وتلقي الخسارة في خمس مواجهات، والتعادل في 3 آخرين تحت قيادة مدربه السابق كايرز الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية.

استطاع الشباب بقيادة بيسكان في العودة لنغمة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على الفتح بهدفين لهدف في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في مواجهتين، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلهم والخسارة في خمس.



موعد مباراة اتحاد جدة والشباب:



تنطلق مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.