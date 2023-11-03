عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على تشكيل فريقه الذيى يواجه نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم ضمن منافسات سادس جولات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة بعدما حقق 4 إنتصارات متتالية بالدوري بعد تعادله في أولى الجولات أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مودرنت فيوتشر صاحب المركز الثاني.

تشكيل بيراميدز المتوجع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - محمد حمدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ي تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.