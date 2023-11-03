كلوب يوضح كواليس حديثه مع محمد صلاح بخصوص رحيله عن ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على مستقبل الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد فشل انضمامه في الصيف الماضي بعد رفض ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات صحفية” لا أعرف شئ عن وجود عروض أخرى للتعاقد مع محمد صلاح فهو هنا و لم أفكر في الأمر للحظة”.

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وتابع في حديثه” محمد صلاح لم يأتِ إلي من أجل الحديث عن رحيله ، ولم أفكر في الأمر للحظة لأكون صادقًا”.

وأوضح” محمد صلاح باقِ حتى الأن مع ليفربول ويلعب بشكل جيد للغاية لذلك يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالفريق كثيرًا”.

وأضاف كلوب في تصريحاته” يمكن للجميع أن يروا أنه في حالة أفضل خارج الملعب وهو أمر إيجابي حقًا”.

واختتم حديثه” لم نفكر بشكل نهائي حول اهتمام من أحد الأندية، وآمل ألا أضطر إلى ذلك”.