كولر يفاجئ موديست داخل الاهلي.. فرصة ذهبية للفرنسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على منح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء فرصة جديدة في المباريات المقبلة.

وأكد كولر لجهاز المعاون بأنه سيمنح اللاعب الفرنسي موديست فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، خلال المواجهات الثلاث التي سيخوضها أمام المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا والجونة.

وتحدث المدرب السويسري مع موديست في الساعات الماضية بأنه سيمنحه فرصة ذهبية بالمشاركة في المباريات المقبلة بدوري NILe،من أجل استعادة مستواه المعهود عليه في أوروبا.

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وشدد كولر للاعب الفرنسي بأن ظروف الفريق الأحمر وغياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، وعدم ظهور صلاح محسن بمستوى جيد سيجعله يحصل على فرصة المشاركة في دقائق أكبر خلال اللقاءات القادمة.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة نادي المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.