اتحاد الكرة يخاطب الكونغو ومالى لمواجهة المنتخب الأولمبى ودياً

القاهرة - سامية سيد - خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخبى الكونغو ومالى لخوض مباريات ودية فى المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ورفض البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، العرض الذى تقدمت به إحدى شركات التسويق لمواجهة كولومبيا وديًا، فيما يواصل الجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة البحث عن بدائل لإقامة وديتين فى المعسكر المقبل.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى عرضا من نظيره الكولومبى لإقامة مباراة ودية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين فى إطار استعدادات أولمبى الفراعنة.

وطالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.