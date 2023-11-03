شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وزد إف سى باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات فاز فى مواجهتين وتعادل فى مثلهما وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 7.

2_ترتيب زد إف سى في جدول الدوري

يحتل زد إف سى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات حقق فوزين وثلاثة تعادلات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 7.

3_آخر ظهور للزمالك وزد إف سى في الدوري

خسر الزمالك أمام إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري، فيما تعادل زد إف سى مع سموحة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

4_الزمالك يتفوق على زد إف سى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق زد إف سى 4.98 مليون يورو.

ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك هو الأغلى فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 ملايين يورو، فيما يعد أحمد العش لاعب زد إف سى هو الأغلى بقيمة 500 ألف يورو.

5_ 3 مباريات جمعت الزمالك وزد إف سى

التقى فريق الزمالك مع زد اف سى في ثلاث مباريات قبل لقاء الليلة،وخاض الفارس الأبيض مباراتين فى الدوري أمام زد إف سى بمسماه القديم نادى مصر، انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 والتعادل السلبى,

بينما واجه الزمالك نظيره زد إف سى بمسماه الحالي فى بطولة كأس مصر 2020 وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يكون الزمالك فاز مرة وتعادل مرتين أمام زد اف سى، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين.



6_أرقام أوسوريو مع الزمالك 6_أرقام أوسوريو مع الزمالك تعد مباراة اليوم هى الثانية والعشرين التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 21 مباراة، 16 لقاء فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 23.

7_ القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد إف سى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.