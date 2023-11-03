شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد بدورى Nile.. سيف الجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الأبيض أمام زد، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile.

واستقر أوسوريو على البدء برأس حربة صريح فى مباراة زد، بالاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيرى فى الخط الأمامى للفريق، خاصة أن عدم الدفع بمهاجم صريح فى المباراة الماضية أمام إنبى لم يؤت بثماره باعتراف المدرب نفسه.

ويعيد أوسوريو ترتيب الأوراق فى الخط الخلفى بتغيير ثنائى قلب الدفاع أمام زد منعاً لحدوث الأخطاء التى تعرض لها الفريق الأبيض فى مباراة إنبى الماضية بالجولة الخامسة وكلفت الفريق خسارة المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الجزيرى - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويبحث الزمالك عن الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام زد لتعويض الخسارة المفاجئة التى تعرض لها الجولة الماضية أمام إنبى، فضلاً عن أن اللاعبين يبحثون عن مصالحة الجماهير، بعد تراجع النتائج وعلمهم بأن نزيف النقاط فى الفترة المقبلة سيضعهم مجدداً فى مرمى نيران الانتقادات.