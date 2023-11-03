شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد مشاركة محمود أبو الرجال فى إدارة مباراة رواندا وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، سفر الحكم محمود أبوالرجال إلى دولة رواندا خلال الفترة من 18 حتى 23 نوفمبر الجاري، للمشاركة فى إدارة مباراة رواندا وجنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خطاباً من اتحاد كرة القدم، مرفق خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن اختيار الحكم محمود أبو الرجال للمشاركة فى إدارة وتحكيم مباراة رواندا وجنوب أفريقيا فى تصفيات كأس العالم.

وأرسل اتحاد الكرة اعتماد مشاركة الحكم من أجل إصدار القرار الوزارى الخاص بالسفر.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناءً على قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالموافقة الفنية على المشاركة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية.