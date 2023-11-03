خلفا لـ أوسوريو.. عضو الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل بشأن أنباء دخول الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس، إنه "لا أساس من الصحة حول الدخول في مفاوضات للتعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق ورحيل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو."

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "أوسوريو مستمر في منصبه داخل النادي، ونقدم له كل الدعم والمساندة الفترة المقبلة، ولا نية في اتخاذ قرار برحيل المدرب الكولومبي عن تدريب الفريق."

وتابع أحمد سليمان تصريحاته بالقول: "نسعى في الأيام المقبلة إلى توفير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني لمزيد من الاستقرار، ونعمل على وضع نظام للجميع خلال الفترة الحالية."

كما كشف سليمان عن عقد جلسة بين الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ولاعبي فريق كرة القدم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وذلك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم 8 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي، ويلتقي الفائز مع النادي الأهلي في المباراة النهائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زد في بطولة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة السادسة، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي .