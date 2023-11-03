شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية الوطنية تحتفي بـ«يوم العلم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية في مقرها بدبي بـ«يوم العلم»، تعبيراً عن الولاء والاعتزاز براية الوطن؛ وذلك استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى الالتفاف حول علم دولة الإمارات، وإظهار مشاعر الفخر والانتماء لرمز العزة والشموخ، ولتأكيد مكتسبات ومبادئ دولة الاتحاد.

وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن علم الإمارات هو مصدر الفخر لجميع أبناء الوطن، فمنه يستمدون إلهامهم، ويواصلون مسيرتهم الحافلة في جميع المجالات، إيماناً بقيمة هذا الرمز الوطني الفريد الذي تبذل من أجله الجهود والتضحيات في سبيل رؤيته عالياً خفاقاً على الدوام.

حضر فعالية «يوم العلم» فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.