شكرا لقرائتكم خبر عن قمتان في الدوري السعودي.. الهلال والاتحاد في ضيافة الفتح والشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يشهد الدوري السعودي الجمعة قمتين ضمن الأسبوع الثاني عشر، الأولى تجمع الهلال المتصدر بالفتح الثالث على أرض الأخيرة، والثانية يستضيف فيها الشباب الحادي عشر الاتحاد السادس، بالإضافة لمباراة ثالثة طرفاها الفيحاء والطائي من أجل تحسين المراكز.

عند السابعة بتوقيت الإمارات تنطلق مباراة الهلال المتصدر ومضيفه الفتح على ملعب عبد الله بن جلوي في الأحساء، وينتظر أن تتجه الأنظار صوب المباراة عطفاً على مركز الفريقين في المنافسة.

يدخل الهلال اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة مبتعداً 6 نقاط عن الفتح الثالث، ما يعني أن فريق العاصمة يسعى لمواصلة المحافظة على الفارق مع أقرب منافسيه وغريمه النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، وعن الفتح الذي يسجل انطلاقة قوية مع المدرب الكرواتي بيلتش.

في الجانب المستضيف يدخل الفتح بعد 4 انتصارات متتالية رافعاً انتصاراته إلى 7 انتصارات في الدوري، ويسعى لأن يكون فريق يهزم الهلال الوحيد الذي لم يخسر في 11 أسبوعاً ماضياً.

يمتلك الفريقان كتيبة من اللاعبين المؤثرين تحت قيادة بيلتش وخيسوس والأخير وصل الأحساء قبل ساعات من اللقاء بعد تواجده في البرتغال للمشاركة في تشييع شقيقه.

أبرز غيابات الضيوف، سلمان الفرج للإصابة ونيمار الذي انتهى موسمه، بينما يفتقد الفتح للاعب الرأس أخضر تفاريس ديجانيني ونوح الموسى وبن دبكة للإصابة، ويعول الأزرق على هدافه الصربي ميتروفيتش ومواطنه سافيتش بالإضافة لسالم الدوسري الفائزة بجائزة أفضل لاعب آسيوي مؤخراً.

ويشكل المغربي مراد باتنا أهم الأوراق الهجومية إلى جانب كريستيانو تيو وزيلارايان في جانب أصحاب الأرض.

وفي قمة الشباب وضيفه والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي، يحتاج كل جانب للنقاط الثلاث، فالاتحاد بطل الموسم الماضي وسادس الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حتى الآن يعاني في أخر ثلاث مباريات خرج بتعادلين وخسارة، والشباب الحادي عشر برصيد 12 نقطة خسر مباراته الأخيرة أمام أبها ومركزه متأخر قياساً بتاريخه وموقعه في خارطة الكرة السعودية.