شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» ينظم احتفالية معبرة بـ«يوم العلم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لوحة معبرة، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم العلم» الذي يصادف 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، في الساحة الرئيسية في مقر واجهة دبي هاربر بالتعاون مع مرسى «دي مارين» وبمشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك».

وازدانت واجهة «دبي هاربر» الوجهة المتكاملة لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، بأجواء مميزة؛ حيث ازدان الموقع بأعلام الدولة وشعارات المؤسستين، إضافة إلى زوارق «آسياد البحار» التي حلق بها سفراء الامارات نجوم فيكتوري في المحافل وأعالي البحار العالمية، رافعين راية الوطن، ومسطرين أروع الملاحم البطولية في الرياضات البحرية.

حضر الاحتفال وقام برفع العلم محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وياسر سرور مدير الأمن في شركة شمال وجاكي غيراولت المدير العام لنادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، والبطل العالمي محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية إلى جانب مديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي ومرسى «دي مارين».

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن الاحتفال بـ«يوم العلم»، يجسّد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، كما يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة، وتجسيداً لصورة مشرقة تخفق في أعلى المقار ومباني المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت، تأكيداً للحب والولاء للقيادة الرشيدة، وخدمة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجل أن يبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.