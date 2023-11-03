شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يحتفي بـ«يوم العلم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي الإمارات، برفع علم دولة الإمارات، تزامناً مع «يوم العلم» الذي يوافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، بساحة سارية علم النادي؛ وذلك بحضور ثاني سالم الشحي وجمال القرصي عضوي مجلس الإدارة.

وعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم وجميع منتسبي النادي وكل من يعيش على أرض الدولة، بذكرى الاحتفاء بـ«يوم العلم»، الذي يعد يوماً وطنياً وإرثاً ثقافياً عريقاً، يرمز إلى السيادة والشموخ، كما يعكس أمجاد الاتحاد، وعمق مشاعر الانتماء الوطنية بين أفراد المجتمع، بما يعزز الشعور بالمسؤولية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته من قبل أبناء الوطن وكافة شعبه، ليكون العلم عنواناً للفخر وتخليداً للإنجازات الوطنية المشرفة.