شاهد مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق وجماهير الزمالك مباراة الأبيض وزد والتي تجمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

يبحث الزمالك عن تعويض خسارته في المباراة الأخيرة بالدوري أمام إنبي بهدفين لهدف، ومتمسكاً بعدم التفريط في المزيد من النقاط حتى لا يبتعد عن سباق المنافسة على اللقب مبكراً.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزين فقط في مبارياته الـ 5 التي لعبها ضمن منافسات بطولة الدوري أمام البنك الأهلي وسموحة بينما تعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون قبل خسارته لمباراة إنبي الأخيرة.

في المقابل يقدم فريق زد مستويات مميزة بعد صعوده للمرة الأولى لدوري الأضواء والشهرة، وحقق زد الفوز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات حتى الآن.

توقيت مباراة الزمالك وزد في الدوري



تبدأ مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

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