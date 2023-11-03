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كلوب يشيد بتطور نونيز قبل موقعة لوتون تاون

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ياسر رشاد - القاهرة - اشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق بتطور مستوى المهاجم الأورجوياني داروين نونيز في الموسم الجاري.

وقال كلوب في تصريحات بالمرتمر الصحفي قبل مواجهة لوتون تاون المرتقبة ضمن منافسات بطولة الممتاز: “ كل شئ أصبح مختلفاً بالنسبة له، هو يمر الآن بفترة جيد للغاية ”.

وتابع: “ أتمنى إستمرار هذه الحالة الجيدة لأطول فترة ممكنة، إنها مجرد بداية بالنسبة له ”.

وأضاف كلوب: “ أنا مدرب يحب مساعدة لاعبيه، للأسف لم أتمكن من ذلك لأنني لا أجيد الإسبانية وهو لم يكن يجيد الإنجليزية ”.

وأكمل: “ الآن لغته الإنجليزية تطورت للأفضل وهذا أمر مفيد له في التفاهم داخل الملعب مع لاعبي خط الوسط ”.

موعد مباراة ليفربول و لوتون تاون

ومن المقرر أن يواجه ليفريول نظيره لوتون تاون الأحد المقبل في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول و لوتون تاون الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، و الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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