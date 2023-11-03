الإتحاد السعودي يعلن إنضمام يايا توريه لجهاز مانشيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيفوار يايا توريه في منصب المدرب المساعد الأول بالجهاز الفني لمنتخب السعودية الأول.

وينضم يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق للجهاز الفني بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.

وكان توريه قد لعب تحت قيادة مانشيني لعدة سنوات عندما كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي.

ورحل توريه بشكل مفاجئ عن فريقه ستاندرليج البلجيكي بعد تلقيه العرض السعودي، ليخوض أولى تجاربه كمدرب للمنتخبات.

وسبق لتوريه العمل كمدرب مساعد في أندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأخمات جروزني الروسي قبل أن ينتقل للعمل في أكاديمية نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومنها لستاندرليج البلجيكي.

حقيقة رحيل مانشيني عن تدريب السعودية

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لديه قلق من النتائج التي حققها المنتخب في المباريات الودية التي خاضها تحت قيادة مانشيني.

وأشارت أن هناك اتجاه لتوجيه الشكر للمدرب الإيطالي بعد المستويات التي أعتبرها الاتحاد السعودي غير مطمئنة.

في سياق متصل، أكد رودي جاليتي، الصحفي بشبكة "Sport Italia" عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" أنه رغم الشائعات، فوضع مانشيني مع السعودية في الوقت الحالي ليس مقلقًا.