كلوب يكشف موقف دياز من المشاركه مع ليفريول بعد إختطاف والده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقف لويس دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم للريدز، من المشاركة في المباراة القادمة أمام لوتون، وذلك بعد أن تعرض والد اللاعب للخطف في كولومبيا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و لوتون: “ لويس ديازإن شعر إنه بخير فهو سيتواجد معنا، هو لم يحصل على قسط كاف من النوم، الأنباء من كولومبيا تعطينا القليل من الأمل ”.

واقعة خطف والد لويس دياز

واختطف والد دياز الأحد الماضي مع والدته سيلينيس مارولاندا من قبل رجال مسلحين على دراجات نارية، وتم إطلاق سراح مارولاندا بعد بضع ساعات، لكن لويس مانويل ظل مفقودا منذ ذلك الحين، مع مخاوف من احتمال تهريبه عبر الحدود إلى فنزويلا.

وغاب دياز عن آخر مباراتين لليفربول بسبب المحنة التي يمر بها، لكن تم تكريمه من قبل زملائه في الفوز 3-0 على نوتنجهام فورست الأحد الماضي.

موعد مباراة ليفربول و لوتون تاون



ومن المقرر أن يواجه ليفريول نظيره لوتون تاون الأحد المقبل في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ مباراة ليفربول و لوتون تاون الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، و الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.