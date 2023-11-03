شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم متوجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية الثالثة عشرة، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقام البطولة فى مدينة نابل التونسية فى الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني فى منافسات فردي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى صاحب المركز الأول فى منافسات الزوجي المختلط.

وينتظم منتخب مصر في معسكر بمدينة نابل لمدة 4 أيام قبل انطلاق المنافسات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية.

ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف محمد ناصيف وبهاء الدين علي وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.