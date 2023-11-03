كولر يفاضل بين موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، بين الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته أمام المقاولون العرب غداً السبت فى الجولة السادسة من دوري nile.

ويواصل محمود كهربا لاعب الأهلي غيابه عن مباريات فريقه في الدوري بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات منذ بداية الموسم الجارى، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط.

ويعاني الأهلي من أزمة فى خط الهجوم بسبب إهدار العديد من الفرص أمام مرمى الخصم، بخلاف عدم تقديم الثنائي موديست وصلاح محسن المستوى المأمول منهما منذ الانضمام للأهلي مطلع الموسم.

وفي الوقت الذي يرغب كولر فى منح الفرصة لموديست من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولكن هناك مطالب تنادى بالاعتماد على صلاح محسن، بسبب عدم جاهزية موديست وتراجع مستواه البدني مع الفريق الأحمر.