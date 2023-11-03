شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحافظ على صدارة التصنيف العالمي فى الجولف كروكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت مصر على صدارة التصنيف العالمي للجولف كروكية للفرق وتصدرت التصنيف الدولى بمتوسط 2561 نقطة، كما احتل 12 لاعباً فى المراكز العشرين الأولى.

وأعرب محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن بالغ سعادته بمحافظة مصر على صدارة التصنيف العالمي للجولف كروكية، الأمر الذي يؤكد أن اللعبة تسير على الطريق الصحيح بفضل الخطط التي يضعها الاتحاد للارتقاء باللعبة حتى الوصول إلى منصات البطولات العالمية وصدارة قمة التصنيف العالمي وهو ما تحقق بالفعل.



التصنيف العالمي للكروكيه



كروكيه

وذكر التقرير الربع سنوي لنهاية شهر سبتمبر 2023 الذي يصدره الاتحاد الدولي للجولف كروكية أن إنجلترا جاءت في المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 2488 نقطة وأستراليا في المركز الثالث برصد 2450 نقطة وتلتها نيوزيلندا في المركز الرابع 2434 نقطة والولايات المتحدة في المركز الخامس برصيد 2427 بينما جاءت إسبانيا في المركز السادس بمتوسط 2372 نقطة.

أما على مستوى اللاعبين كان لمصر نصيب الأسد وتميزت مصر بتواجد ستة لاعبين في ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل وأيضا 12 لاعب في أول عشرون مركز عالمي.

واحتل بطل العالم فوق الخمسين أحمد المهدي المركز الثالث ومحمد نصر المركز الرابع و ياسر سيد في المركز الخامس وأحمد نصر في المركز الثامن و هامي عريان المركز التاسع بينما جاء محمد طه بطل بطولة مصر الدولية في نسختها الأخيرة 2023 في المركز العاشر .

وحافظت بطلة مصر و العالم سها مصطفى على المركز السابع عشر وهي المصرية الوحيدة من السيدات ضمن الترتيب العالمي لأول 20 لاعب.