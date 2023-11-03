شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد "شرقية" يُحيل عروض الشتاء للأهلي ويترقب التصعيد للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد أحمد شرقية، مدافع الأهلي الصاعد (مواليد 2003)، الحصول على فرصة كاملة للتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من أجل تثبيت أقدامه فى القلعة الحمراء والتواجد مع الفريق الذى شارك معه من قبل مع أكثر من مدرب أجنبي قبل أن يعود لقطاع الناشئين.

وارتبط اسم المدافع الشاب الفترة الماضية بأكثر من ناد محلي للتعاقد معه فى ميركاتو الشتاء خلال يناير المقبل، سواء على سبيل البيع أو الإعارة، لكن اللاعب قرر ترك الأمر لمسئولى الأهلي من أجل البت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

ويُمني محمد أحمد شرقية النفس بالسير على درب أكثر من لاعب خرج مؤخراً من قطاع الناشئين ونجح فى تثبيت نفسه بالفريق الأول، وأبرزهم محمد عبد المنعم الذي يلعب فى نفس مركزه.

ويحظى محمد أحمد شرقية بدعم وثقة مدربيه فى قطاع الناشئين ويُعد أحد العناصر الأساسية في فريق مواليد 2003 بالأهلي حيث شارك فى 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لكنه لم يُشارك فى أى مباراة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب السويسري.

وشارك محمد أحمد شرقية، مع الفريق الأول في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم (2021 - 2022)، أثناء تواجد بيتسو موسيماني مسئولية، كما شارك تحت قيادة سواريش المدير الفني الأسبق للأهلي.

وتلقى "شرقية" العديد من العروض المحلية الصيف الماضي، أبرزها من الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب وبلدية المحلة لكن الأهلي رفض وقتها العروض لحاجة الفريق لجهوده قبل أن يتجدد الحديث مؤخراً عن عروض وصلته من أندية محلية للرحيل لإحداها في يناير المقبل الأمر الذي جعله يُلقي بالكرة فى ملعب الأهلي مُنتظراً قرار النادي الذي أكد التزامه به.