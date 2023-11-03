شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الزمالك وزد إف سى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وزد إف سى باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

التقى فريق الزمالك مع زد إف سى في ثلاث مباريات قبل لقاء الليلة، حيث خاض الفارس الأبيض مباراتين بالدوري أمام زد إف سى بمسماه القديم نادى مصر انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 والتعادل السلبى.

بينما واجه الزمالك نظيره زد إف سى بمسماه الحالي فى بطولة كأس مصر 2020 وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يكون الزمالك فاز مرة وتعادل مرتين أمام زد اف سى وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويبحث الزمالك عن الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام زد لتعويض الخسارة المفاجئة التى تعرض لها فى الجولة الماضية أمام إنبى، فضلاً عن أن اللاعبين يبحثون عن مصالحة الجماهير، بعد تراجع النتائج وعلمهم بأن نزيف النقاط فى الفترة المقبلة سيضعهم مجدداً فى مرمى نيران الانتقادات.

من جهته طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة، محذرا إياهم من التهاون أو الاستهتار أمام مرمى فريق زد أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.



