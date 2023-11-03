شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يستعين برسالة غامضة قبل مباراة الزمالك وزد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعبارة لأحد الروائيين عبر ستورى إنستجرام تحمل كلمات: "قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب وإرضاء الناس".

وتأتى رسالة فتوح الغامضة قبل ساعات من مباراة الزمالك وزد المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى «Nile»

ويرفض أحمد فتوح البت فى العروض الخارجية والمحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة تمسكاً بالبقاء فى القلعة البيضاء خاصة أنه يضع هذه الخطوة على رأس أولوياته،في الفترة القادمة،وينتظر جلية حاسمة مع المسئولين.

وينتهى عقد فتوح بنهاية الموسم الجارى، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ في يناير، ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين فتوح ومجلس إدارة نادى الزمالك للاتفاق على التفاصيل النهائية وحسم التجديد من عدمه.

ورحّب أحمد فتوح بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير،بعدما وافق على الحصول على مستحقاته المتأخرة مع جميع زملائه بالفريق وبعدها يأخذ مقدم التعاقد.