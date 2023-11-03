شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف ذئاب الجبل بـ5 مباريات بحثاً عن استعادة الانتصارات للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المقاولون العرب بمشاهدة مبارياته الخمس التى خاضها فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل، بحثاً عن استعادة الانتصارات المحلية للمارد الأحمر.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )

ويدخل المارد الأحمر مباراة الغد بمعنويات منخفضة بعدما ودع منافسات دوري السوبر الأفريقى أمام صن داونز من الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 1/0 لذا يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى عن استعادة الانتصارات مجدداً لفريقه لمصالحة الجماهير.

ويحدد كولر قائمة الفريق عقب مران اليوم لخوض مباراة الغد التى تُعد الثالثة للأحمر في المسابقة المحلية هذا الموسم، حيث خاض مواجهتين فقط في بطولة الدوري أمام المصري والإسماعيلي وفاز خلالهما، وله 3 مواجهات مؤجلة فى فترة مشاركته ببطولة دوري السوبر الأفريقي، ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.