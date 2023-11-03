قبل نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد المغربي يعلن وفاة لاعب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن نبأ صادم في بيان رسمي أصدره قبل ساعات، حيث أكد وفاة لاعب الفريق الدولي أسامة فلوح.

وكان أسامة فلوح، صاحب الـ23 عامًا ويلعب في مركز الظهير الأيسر بصفوف فريق الوداد، قد توفي قبل ساعات إثر حادث سير تعرض له قبل ثلاثة أسابيع.

وتعرض "فلوح" لحادث سير مروع في الـ 11 من أكتوبر الماضي، بعد اصطدام سيارة كان على متنها رفقة آخرين بشاحنة كبيرة.

وانتقل فلوح إلى أحد المستشفيات ليخوض رحلة العلاج من إصابات بليغة وكسور، انتهت بوفاته.

وأصدر نادي الوداد المغربي بيانا نعى فيه لاعبه حيث قال:

"أسامة فلوح في ذمة الله

بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح، وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون."

يشار إلى أن أسامة فلوح كان قد انضم لصفوف فريق الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما لم يشارك خلال الفترة الماضية بالمباريات.

جدير بالذكر أن نادي الوداد ينتظره مباراة هامة أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري السوبر الإفريقي يومي 5 نوفمبر ذهابًا و11 من الشهر ذاته إيابًا.