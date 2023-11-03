شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يحتفي بيوم العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي دبي لأصحاب الهمم، في مقره بيوم العلم، الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام، تعبيراً عن الولاء والاعتزاز براية الوطن، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية، التي تجسد أسمى معاني التكاتف والتلاحم والتسامح في بلد العطاء.

ورفع علم الدولة صباح اليوم الجمعة، في النادي بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة والعاملين في النادي، ضمن الاحتفال برمز الاتحاد الذي يعكس الترابط الذي تعيشه كل مكونات المجتمع.