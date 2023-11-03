شكرا لقرائتكم خبر عن لتعويض كبوة«الكلاسيكو»..برشلونة في مهمة صعبة أمام سوسييداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعيّن على برشلونة تعويض كبوته الأخيرة في «الكلاسيكو»بسرعة عندما يزور إقليم الباسك لملاقاة ريال سوسييداد، السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحال أراد البقاء على مسافة معقولة من غريمه ريال مدريد المتصدر.

ورغم سيطرته على معظم فترات مباراته مع ريال مدريد السبت الماضي، تلقى برشلونة هدفين صاعقين من الإنجليزي اليافع جود بيلينغهام، ليخسر المواجهة المرتقبة على أرضه 1-2، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن الفريق الملكي.

وفيما أهدر برشلونة سبع نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة، لن تكون رحلته إلى الباسك بمثابة النزهة، كون سوسييداد يحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن الفريق الكتالوني.

وكذلك يتألق فريق المدرب إيمانول ألغواسيل ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاث جولات، وهو يعوّل على الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو وبرايس منديس. لكن برشلونة في المقابل لم يخسر على أرض ريال سوسييداد منذ 2016.

وكانت رسالة مدرب برشلونة تشافي بعد خسارة الكلاسيكو للاعبيه بأن الموسم لا يزال طويلاً، وقال «لا نزال في المباراة الحادية عشرة (يمتد الموسم على 38 مرحلة). نحن محبطون، غاضبون، لكن علينا الاستمرار».

ودعا الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب الوسط القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، زملاءه في برشلونة لاظهار مزيد من الشغف «بعد مباراة كبرى مماثلة ونتيجة غير ضرورية، أتمنى المزيد من الاحباط، الغضب وخيبة الأمل».

أضاف لقناة الليغا «يجب أن نستغل هذا الأمر وإلا فان ريال مدريد أو جيرونا سيبتعدان في المقدمة».

وبدأ برشلونة يستعيد تدريجاً نجومه المصابين،ودخل المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا بديلين في الكلاسيكو، دون ترك أي انطباع إيجابي.

ومن المقرّر ان يعود المدافع الفرنسي جول كونديه ولاعب الوسط بيدري بشكل كامل ضد أوساسونا في الجولة المقبلة،رغم انهما يشاركان حالياً في التدريبات.

ريال يحلّق بجناحي بيلينغهام

في المقابل، يستقبل ريال مدريد الأحد رايو فايكانو السابع الأحد، باحثاً عن فوزه العاشر في 12 مباراة.

وصحيح ان رايو فايكانو لم يخسر في آخر سبع مباريات، إلا انه تعادل خمس مرات فيها مهدراً الكثير من النقاط.

وخسر ريال مدريد مرة يتيمة في الدوري على أرض جاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-3، فيما يتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا بأريحية، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات.

ومدّد «لوس بلانكوس» هذا الأسبوع عقدي مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 2027 و2028 توالياً.

لكن نجمه الساطع هذا الموسم كان الإنجليزي بيلينغهام (20 عاماً) القادم من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة ضخمة، إذ يتربع على صدارة ترتيب الهدافين (10)، بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

ورفع بيلينغهام رصيده إلى 13 هدفاً في 13 مباراة مع ريال في مختلف المسابقات، وحصد الأسبوع الماضي جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عاماً.

وسيكون جيرونا قادراً على الانفراد مؤقتاً بالصدارة التي يتقاسمها مع ريال راهناً، عندما يزور أوساسونا الحادي عشر السبت، فيما تفتتح المرحلة الجمعة عندما يحل أتلتيكو مدريد الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرَين، على لاس بالماس العاشر.