شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الجنيبي: علمنا.. شموخٌ لوطن الفخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية بمناسية يوم العلم، إن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين يستذكرون في هذه المناسبة الغالية عطاء كل من أعطى وأخلص من أجل رفعة هذا العلم وعزته وشموخه، وأضاف: «علمنا يرمز إلى وطن المجد والفخر الذي يسير بخطى ثابتة في دروب الخير والنجاح، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي قادت شعلة الإنجازات في محطات العز والشرف».

وأضاف: «إن يوم العلم، يجسد روح الاتحاد الذي باتت مثالاً يحتذى به في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يجسد علم الإمارات الشامخ قيم التسامح والعدل والتعايش وكل المعاني الإنسانية السامية والنبيلة».