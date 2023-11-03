شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية تحتفل بيوم العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن احتفالات الدولة بيوم العلم، نظم مكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمنطقة الشرقية بمقره احتفالية رائعة، بحضور عبد العزيز أحمد بوهندي مستشار الهيئة العامة للرياضة، ومحمد ناصر عامر مدير مكتب الفجيرة ورئيس الأنشطة الرياضية، وعدد من الموظفين، تم خلالها رفع علم الدولة عالياً، وعزف السلام الوطني وسط أجواء مفعمة بالعزة الوطنية وفخر الانتماء إلى دولة تشق طريقها عالياً بين الأمم.

وأكد عبد العزيز بوهندي أن إقامة هذا الحفل سنوياً تأتي استجابة للحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم، الذي يمثل رمزاً للعزة والفخر والانتماء لوطننا الغالي، وتجديد العهد والحب والولاء لقائد الوطن المعطاء وراعي المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعزيز مفهوم المواطنة وحب الوطن في الأجيال الصاعدة.