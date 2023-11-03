شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يحتفي بيوم العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل اتحاد الإمارات للجوجيتسو بيوم العلم الإماراتي، حيث تم رفع العلم في الساحة الخارجية لمبادلة أرينا التي تشهد حالياً فعاليات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة 7000 لاعب من 127 دولة.

وحضر الفعالية محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد وفريق عمل الاتحاد، وعدد من الرياضيين والأسر والعائلات، انطلاقاً من حرصهم على الحضور في هذه الفعالية التي تجسد مشاعر الانتماء وحب الوطن تحت ظل القيادة الرشيدة.

وقال: «تشكل هذه المناسبة العظيمة فرصة لتجديد العهد والولاء للوطن والقيادة، وتعكس اعتزازنا بالانتماء إلى أغلى الأوطان والتمسك بالهوية وبنهج آبائنا المؤسسين الذين أرسوا دعائم نهضة الإمارات وتفوقها وريادتها على الصعيد العالمي في المجالات والميادين المختلفة».