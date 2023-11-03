الامارات | رسالة "مسمومة" من شقيقة رونالدو إلى ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت شقيقة نجم المنتخب البرتغالي، كاتيا أفيرو، رسالة مسمومة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويجه للمرة الثامنة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ونشرت شقيقة رونالدو عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لقائد النصر السعودي مع الكرات الذهبية الخمس التي توج بها، وعلقت عليها: "هذه الجوائز كسبت ولم تمنح لك".

ويأتي منشور كاتيا أفيرو بعد موجة من الانتقادات وجهها عشاق رونالدو لجائزة الكرة الذهبية والمصوتين عليها مشيرين إلى ان النرويجي إيرلينغ هالاند كان الأجدر بالجائزة لعطائه على كول الموسم وقيادته مانشستر سيتي للفوز بثلاثية تاريخية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد" وتسجيله 52 هدفاً، فيما ميسي أحرز كأس العالم في قطر 2022 في بطولة مجمعة لفترة محدودة.