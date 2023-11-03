المصري البورسعيدي ينعى أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى النادي المصري البورسعيدي، ممثلاً في مجلس إدارته، برئاسة كامل أبو علي، أسامة فلوح، لاعب الوداد المغربي، بعد وفاته إثر حادث أليم.

نشر النادي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة عذاء لنادي الوداد وجماهيره، التي جاءت على النحو التالي:

“مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، يتقدم بخالص العزاء والمواساة لمجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي الشقيق، برئاسة السيد/ سعيد الناصري، وكذلك لجماهير الوداد بصفة خاصة وجماهير الكرة المغربية بصفة عامة، في وفاة اللاعب أسامة فلوح، والذي وافته المنية إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان أسامة فلو،ح البالغ من العمر 24 عامًا، فقط، انضم لصفوف الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من أنجيه الفرنسي.

ولم يشارك فلوح في أي لقاء مع الفريق البيضاوي بعد تعرضه للحادث الذي أودى بحياته.