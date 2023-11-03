رقم مميز لـ حمدالله أمام الشباب قبل الموقعة المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الشباب على استاد الملك فهد الدولي في قمة الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويترقب عشاق الكرة السعودية المباراة التي ستحمل الكثير من القوة والندية بين الفريقين، ويهدف الاتحاد للعودة إلى تحقيق الانتصار بعد تعثره في المباراة الماضية حيث تعادل العميد مع الحزم بهدفين لكلاهما.

فيما يهدف الشباب بقيادة مدربه الجديد إيجور بيسكان في استعادة الاتزان في مسابقة الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام أبها بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق خلال 11 مباراة ماضية بالدوري تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات، وتلقي الخسارة في خمس مواجهات، والتعادل في 3 آخرين تحت قيادة مدربه السابق كايرز الذي تمت إقالته.

يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في مواجهتين، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.





رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله أمام الشباب



يستعد اتحاد جدة بقيادة حمدالله لمواجهة الشباب ويعرف الدولي المغربي طريق شباك الليوث جيدا بعدما هز شباكهم في 7 مناسبات.

كان حمدالله واجه الشباب في 8 مباريات استطاع خلالهم تسجيل 7 أهداف، 4 أهداف عندما كان لاعبا ضمن صفوف النصر، و3 مع الاتحاد.

وأنضم حمدالله إلى صفوف اتحاد جدة في مطلع عام 2022 بعد رحيله عن النصر ليواصل رحلته في مسابقة الدوري السعودي .

سجل الدولي المغربي مع العالمي 112 هدفا في 108 مباراة، فيما أحرز 46 هدفا في 58 لقاء في كافة المسابقات.

