أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن تشكيله لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع : طارق علاء، محمد المغربي، محمود وحيد، محمد مصطفى.

خط الوسط : دوكو دودو، عمرو قلاوة، حسين فيصل، حسن دهدوه، ومحمد سعيد.

خط الهجوم : فادي فريد.

مقاعد بدلاء سموحة:-

وعلى مقاعد البدلاء : حسين تيمور، إسلام جابر، محمود عبدالحليم، شريف رضا، حمدي علاء، مصطفى بدري، أبوبكر حليمو، حسام حسن، أحمد خالد، عبداللطيف.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تبدا مباراة سموحة والاتحاد السكندري في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.