زيدان مرشح لقيادة مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رادار أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن زيدان بات أحد المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد بعد النتائج السيئة التي يعاني منها الشياطين الحُمر تحت قيادة إريك تين هاج.

تدرس إدارة مانشستر يونايتد الإطاحة بـ المدرب الهولندي إريك تين هاج بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الشياطين الحمر في الموسم الجاري، ووضعت زيدان بديلا.

ويعتبر زيدان المرشح الأول الأقرب لقيادة الشياطين الحُمر، لكنه ليس الوحيد المرشح للمنصب، هناك أيضًا روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أسم زيدان تردد في الفترة الماضية أيضا بالعودة إلى ريال مدريد لقيادة الملكي في ولاية ثالثة، بعدما أقترب كارلو أنشيلوتي من الرحيل عن صفوف المرينجي بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الكروي الجاري.

خرجت الكثير من التكهنات أن الاتحاد البرازيلي يتفاوض مع أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل، وينتظره لتعيينه مديرا فنيا للسامبا بشكل رسمي في نهاية الموسم الكروي بعدما ينتهي عقده مع الملكي.

