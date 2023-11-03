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طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيله لمواجهة نظيره سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز “ دوري نايل ” .

 

تشكيل الاتحاد السكندري:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، كريم الديب، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، عمر الوحش، .

خط الهجوم: مابولولو، بواتينج.

 

مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح، مصطفى إبراهيم، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، رجب عمران، أحمد عيد، بيكالي أوبامي، بلال السيد، الحبيب حسن.

 

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري


ومن المقرر أن تبدا مباراة سموحة والاتحاد السكندري في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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