طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيله لمواجهة نظيره سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .

تشكيل الاتحاد السكندري:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، كريم الديب، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، عمر الوحش، ميسي.

خط الهجوم: مابولولو، بواتينج.

مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح، مصطفى إبراهيم، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، رجب عمران، أحمد عيد، بيكالي أوبامي، بلال السيد، الحبيب حسن.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري



ومن المقرر أن تبدا مباراة سموحة والاتحاد السكندري في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة بتوقيت أبوظبي.